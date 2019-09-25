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В Украине создали первую централизованную закупочную организацию

В Украине создали первую централизованную закупочную организацию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Сегодня по инициативе Минэкономики, Кабинет Министров Украины определил государственное учреждение "Профессиональные закупки" централизованной закупочной организацией для проведения тендеров и закупок по рамочным соглашениям товаров и услуг для заказчиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт правительства.

"Решение об определении ГУ "Профессиональные закупки" централизованной закупочной организацией - это шаг к оптимизации всего закупочного процесса, ведь, передавая свои закупки в ЦЗО, заказчики смогут значительно сэкономить свои средства за счет объединения однотипных товаров в рамках одной процедуры", - сказал первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

По его словам, по заключенным договорам была достигнута экономия более 13% от ожидаемой стоимости предметов закупки. Вместе с этим среднее количество участников составило 3,65, что в 1,5 раза превышает средний показатель по электронной системе закупок.

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"... Государственное учреждение "Профессиональные закупки" будет продолжать выполнять функции централизованной закупочной организации в интересах заказчиков, желающих передать функцию закупок в профессиональной организации", - говорится в сообщении.

Создание централизованной закупочной организации поможет решить такие проблемы сферы публичных закупок, в частности: профессионализация сферы публичных закупок, увеличение экономии средств за счет агрегации объемов, стандартизация закупок и снижения уровня коррупции.

Напомним, принятие изменений в закон о публичных закупках позволят экономить до 9 млрд грн государственных средств в год.

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