Кабмін призначив 10 нових заступників міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Кабінет Міністрів України сьогодні прийняв низку кадрових рішень, зокрема, призначив 10 заступників міністрів. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу уряду.
«Уряд призначив нового голову Національної поліції — генерала поліції третього рангу Ігоря Клименка», - йдеться в повідомленні.
Серед інших призначень 10 заступників міністрів та державний секретар:
- у Міністерстві внутрішніх справ: перший заступник Сергій Яровий та п’ять заступників — Сергій Гончаров, Тетяна Ковальчук, Антон Геращенко, Катерина Павліченко та Олександр Гогілашвілі (з 26 вересня 2019 року);
- у Міністерстві фінансів призначили заступника Міністра Павла Ходаковського та державного секретаря Міністерства Костянтина Ващенка;
- у Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб — першого заступника Антона Колумбета;
- у Міністерстві цифрової трансформації — державного секретаря Міністерства Олександра Риженка;
- у Міністерстві юстиції — заступника Міністра з питань виконавчої служби Андрія Гайченка.
Нагадаємо, Кабмін на наступному тижні планує презентувати програму діяльності уряду.