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Кабмін призначив 10 нових заступників міністрів

Кабмін призначив 10 нових заступників міністрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Кабінет Міністрів України сьогодні прийняв низку кадрових рішень, зокрема, призначив 10 заступників міністрів. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу уряду.

«Уряд призначив нового голову Національної поліції — генерала поліції третього рангу Ігоря Клименка», - йдеться в повідомленні.

Серед інших призначень 10 заступників міністрів та державний секретар:
- у Міністерстві внутрішніх справ: перший заступник Сергій Яровий та п’ять заступників — Сергій Гончаров, Тетяна Ковальчук, Антон Геращенко, Катерина Павліченко та Олександр Гогілашвілі (з 26 вересня 2019 року);
- у Міністерстві фінансів призначили заступника Міністра Павла Ходаковського та державного секретаря Міністерства Костянтина Ващенка;
- у Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб — першого заступника Антона Колумбета;
- у Міністерстві цифрової трансформації — державного секретаря Міністерства Олександра Риженка;
- у Міністерстві юстиції — заступника Міністра з питань виконавчої служби Андрія Гайченка.

Нагадаємо, Кабмін на наступному тижні планує презентувати програму діяльності уряду.

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