Наступного тижня уряд планує презентувати програму діяльності - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Кабмін на наступному тижні планує презентувати програму діяльності уряду. Про це під час брифінгу повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"Попередній драфт (проект - ред.) програми діяльності уряду вже готовий, ми допрацьовуємо. Ми точно з відповідністю до закону подамо програму діяльності до ВРУ. Скоріш за все, презентацію програми зробимо на наступному тижні", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, 15 вересня Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомляв, що протягом наступних двох тижнів Кабінет міністрів України подасть до парламенту програму діяльності уряду.