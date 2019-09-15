Через два тижні Кабмін подасть до парламенту програму діяльності уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Протягом наступних двох тижнів Кабінет міністрів України подасть до парламенту Програму діяльності уряду. Про це сьогодні на пресконференції повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
“Протягом 2 тижнів ми маємо подати до парламенту програму діяльності уряду. Це документ, який має описувати всі ті реформи, зміни, вдосконалення”, — сказав Гончарук.
За його словами, бюджет, який сьогодні подають до ВР, не враховує переважну більшість тих ідей, з якими виходила команда Президента на вибори.
“Нам треба дочекатися поки парламент схвалить програму діяльності уряду і схвалить необхідні закони, які мають бути нами враховані коли ми будемо подавати другу частину бюджету, вже більш підготовлену, до 2 листопада”, — сказав Гончарук.
Нагадаємо, Кабмін сьогодні подасть проект Держбюджету-2020 до ВР.