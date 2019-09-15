Через две недели Кабмин подаст в парламент программу деятельности правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В течение следующих двух недель Кабинет министров Украины подаст в парламент Программу деятельности правительства. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.
"В течение 2 недель мы должны подать в парламент программу деятельности правительства. Это документ, который должен описывать все те реформы, изменения, совершенствования", - сказал Гончарук.
По его словам, бюджет, который сегодня представляют в ВР, не учитывает подавляющее большинство идей, с которыми выходила команда Президента на выборы.
"Нам надо дождаться пока парламент одобрит программу деятельности правительства и одобрит необходимые законы, которые должны быть нами учтены когда мы будем подавать вторую часть бюджета, уже более подготовленную, до 2 ноября", - сказал Гончарук.
Напомним, Кабмин сегодня подаст проект Госбюджета-2020 в ВР.