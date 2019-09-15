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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 47132 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109488 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101384 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108600 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118882 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147891 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148376 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Через две недели Кабмин подаст в парламент программу деятельности правительства

Через две недели Кабмин подаст в парламент программу деятельности правительства

Киев  •  УНН

 • 10351 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В течение следующих двух недель Кабинет министров Украины подаст в парламент Программу деятельности правительства. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"В течение 2 недель мы должны подать в парламент программу деятельности правительства. Это документ, который должен описывать все те реформы, изменения, совершенствования", - сказал Гончарук.

По его словам, бюджет, который сегодня представляют в ВР, не учитывает подавляющее большинство идей, с которыми выходила команда Президента на выборы.

"Нам надо дождаться пока парламент одобрит программу деятельности правительства и одобрит необходимые законы, которые должны быть нами учтены когда мы будем подавать вторую часть бюджета, уже более подготовленную, до 2 ноября", - сказал Гончарук.

Напомним, Кабмин сегодня подаст проект Госбюджета-2020 в ВР.

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