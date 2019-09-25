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В Україні створили першу централізовану закупівельну організацію

В Україні створили першу централізовану закупівельну організацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Сьогодні за ініціативи Мінекономіки, Кабінет Міністрів України визначив державну установу “Професійні закупівлі” централізованою закупівельною організацією для проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами товарів і послуг для замовників. Про це передає УНН із посиланням на сайт уряду.

“Рішення про визначення ДУ „Професійні закупівлі“ централізованою закупівельною організацією — це крок до оптимізації всього закупівельного процесу, адже, передаючи свої закупівлі до ЦЗО, замовники зможуть значно заощадити свої кошти за рахунок об’єднання однотипних товарів в рамках однієї процедури”, — сказав перший заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Павло Кухта.

За його словами, за укладеними договорами було досягнуто економії понад 13% від очікуваної вартості предметів закупівлі. Разом з цим середня кількість учасників склала 3,65, що в 1,5 раза перевищує середній показник по електронній системі закупівель.

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“...Державна установа „Професійні закупівлі“ буде продовжувати виконувати функції централізованої закупівельної організації в інтересах замовників, які виявили бажання передати функцію закупівель до професійної організації”, — йдеться в повідомленні.

Створення централізованої закупівельної організації допоможе вирішити такі проблеми сфери публічних закупівель, зокрема: професіоналізація сфери публічних закупівель, збільшення економії коштів за рахунок агрегації обсягів, стандартизація закупівель та зниження рівня корупції.

Нагадаємо, ухвалення змін до закону про публічні закупівлі дозволять економити до 9 млрд грн державних коштів на рік.

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