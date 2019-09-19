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Зміни у публічних закупівлях дозволять економити до 9 млрд грн на рік - ProZorro

Зміни у публічних закупівлях дозволять економити до 9 млрд грн на рік - ProZorro

Київ • УНН

 • 20457 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Ухвалення змін до закону про публічні закупівлі дозволять економити до 9 млрд грн державних коштів на рік. Про це повідомила пресслужба ProZorro, передає УНН.

"Зміни знижують поріг для обов'язкового проведення закупівель через ProZorro з 200 до 50 тисяч гривень. Це значить, що більше чверті мільйона процедур на рік тепер будуть відбуватися у системі та матимуть етап аукціону. Завдяки цьому додаткова економія може скласти до 9 млрд грн на рік", - зазначили в пресслужбі.

При цьому в ProZorro наголосили, що, відповідно до ухвалених змін, бізнес, який переміг у тендері, матиме 24 години на виправлення незначних помилок у тендерній пропозиції. Це дозволить підприємцям не втратити тендер, а держзамовнику – зберегти найбільш економічно вигідну пропозицію. Удосконалення механізму оскарження дасть бізнесу ширші можливості для відстоювання своїх прав.

Крім того, за даними організації, для протидії тролінгу та блокуванню тендера до розгляду тепер будуть прийматися тільки проплачені скарги, а відкликати їх буде неможливо. Бізнес також матиме можливість оскаржувати відміну процедури та відхилення всіх пропозицій. Відміняти процедуру під час оскарження заборонено. За невиконання рішення АМКУ передбачена відповідальність керівника замовника та штраф у 85 тис. грн.

У новій редакції закону посилена відповідальність за порушення законодавства для недобросовісних замовників. Наприклад, якщо ж замовник неправомірно застосував переговорну процедуру, безпідставно відхилив тендерну пропозицію, порушив строки оприлюднення тендерної пропозиції тощо — його очікує штраф від 25,5 тис. грн до 51 тис. грн. У разі повторного порушення протягом року — від 51 тис. грн до 85 тис. грн.

У законопроекті з'являється нова норма, в якій відповідальність за порушення законодавства в сфері публічних закупівель поширюватиметься і на керівника замовника. Якщо будуть придбані товари, роботи і послуги до/без закупівлі або буде укладено договір так само до/без закупівлі, то керівника замовника чекає штраф від 34 тис. грн до 170 тис. грн.

Нова редакція також урегульовує функціонування нових інструментів для підвищення ефективності закупівель. Серед них — електронні каталоги ProZorro Market та введення посади Уповноважених осіб для професіоналізації закупівель. Робота таких фахівців буде оплачуватися. Передбачена поступова відмова від тендерних комітетів. Для гармонізації з законодавством ЄС та міжнародними стандартами пропонується розширити перелік конкурентних процедур, надати право брати участь у закупівлях об'єднанням підприємств, закріпити право замовників проводити передтендерні комунікації з бізнесом.

Також з'явиться новий інструмент для боротьби з демпінгом – система підсвічуватиме аномально низьку ціну. Постачальник матиме її обґрунтувати для укладання договору з замовником. Замовники зможуть оцінювати пропозиції учасників за вартістю життєвого циклу та іншими неціновими критеріями. Приміром, витрати на споживання енергії та інших ресурсів, технічне обслуговування, збір та утилізацію, екологічні чинники тощо. Після першого читання в законопроект були внесені правки, які врегульовують міжнародні закупівлі ліків. Окремі медичні препарати будуть продовжувати закуповуватися через міжнародні організації протягом наступних 2 років із затвердженим списком ліків і порядком закупівель через Кабінет міністрів.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому зміни до закону про публічні закупівлі та деяких інших законодавчих актів. Відповідне рішення підтримали 292 народних депутати.

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