В Украине стартовал «месяц кибербезопасности"
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УН. В Украине начался «месяц кибербезопасности», сообщили в Государственной службе специальной связи и защите информации Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что традиционно в октябре в США, странах ЕС и многих других странах по всему миру проводят различные мероприятия, призванные привлечь внимание общества к вопросам киберзащиты; устраивают просветительские кампании по необходимости соблюдать правила кибергигены и другие.
Наша страна поддерживает эту инициативу в течение нескольких лет подряд.
В течение кибермесяца специалисты Госспецзв’связи будут рассказывать о различных аспектах кибербезопасности. Начали с серии коротких видео на ютуб-канале Службы. Уже вышла первая серия на тему «какую информацию ищут российские хакеры в Украине».
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