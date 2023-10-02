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Російські хакери атакували сайт монархів Великої Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Кіберзлочинці з рф напали на королівську родину вчора — через кілька днів після того, як король Чарльз засудив війну в Україні. Про це пише The Sun, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що пропутінська група KillNet заявила, що у неділю вранці вони вивели з ладу вебсайт royal.uk на 90 хвилин, змусивши керівників палацу залучити своїх експертів з кібербезпеки.

Джерело повідомило: «Це була атака на відмову в обслуговуванні, яка призвела до бомбардування сайту трафіком».

Прихильники монархів, намагаючись увійти, побачили повідомлення «Код помилки тайм-ауту шлюзу 504».

Незабаром після цього KillNet похвалилася в месенджері Telegram, що це справа їхніх рук.

А лідер KillNet — KillMilk — похвалився причетністю до кібератаки у своєму особистому блозі через 20 хвилин після того, як сайт припинив роботу.

Начальники палацу заявили, що особисті облікові записи старших королівських осіб не були зламані, а конфіденційна інформація не була викрадена.

Але легкість того, як було здійснено напад, вразив королівську родину.

Нагадаємо

У четвер Сполучені Штати в координації з Великою Британією наклали санкції на одинадцять осіб, які є частиною російської кіберзлочинної групи Trickbot.

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