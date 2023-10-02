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Российские хакеры атаковали сайт монархов Великобритании

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Киберпреступники из рф напали на королевскую семью вчера — через несколько дней после того, как король Чарльз осудил войну в Украине. Об этом пишет The Sun, передает УНН.

Детали

Отмечается, что пропутинская группа KillNet заявила, что в воскресенье утром они вывели из строя вебсайт royal.uk на 90 минут, заставив руководителей дворца привлечь своих экспертов по кибербезопасности.

Источник сообщил: «Это была атака на отказ в обслуживании, которая привела к бомбардировке сайта трафиком».

Сторонники Монархов при попытке войти в систему увидели сообщение «Код ошибки тайм-аута шлюза 504».

Вскоре после этого KillNet похвасталась в мессенджере Telegram, что это дело их рук.

А лидер KillNet — KillMilk — похвастался причастностью к кибератаке в своем личном блоге через 20 минут после того, как сайт прекратил работу.

Начальники дворца заявили, что личные учетные записи старших королевских особ не были взломаны, а конфиденциальная информация не была похищена.

Но легкость того, как было совершено нападение, поразила королевскую семью.

Напомним

В четверг Соединенные Штаты в координации с Великобританией наложили санкции на одиннадцать человек, являющихся частью российской киберпреступной группы Trickbot.

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