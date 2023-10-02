Российские хакеры атаковали сайт монархов Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Киберпреступники из рф напали на королевскую семью вчера — через несколько дней после того, как король Чарльз осудил войну в Украине. Об этом пишет The Sun, передает УНН.
Детали
Отмечается, что пропутинская группа KillNet заявила, что в воскресенье утром они вывели из строя вебсайт royal.uk на 90 минут, заставив руководителей дворца привлечь своих экспертов по кибербезопасности.
Источник сообщил: «Это была атака на отказ в обслуживании, которая привела к бомбардировке сайта трафиком».
Сторонники Монархов при попытке войти в систему увидели сообщение «Код ошибки тайм-аута шлюза 504».
Вскоре после этого KillNet похвасталась в мессенджере Telegram, что это дело их рук.
А лидер KillNet — KillMilk — похвастался причастностью к кибератаке в своем личном блоге через 20 минут после того, как сайт прекратил работу.
Начальники дворца заявили, что личные учетные записи старших королевских особ не были взломаны, а конфиденциальная информация не была похищена.
Но легкость того, как было совершено нападение, поразила королевскую семью.
Напомним
В четверг Соединенные Штаты в координации с Великобританией наложили санкции на одиннадцать человек, являющихся частью российской киберпреступной группы Trickbot.