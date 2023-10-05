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В Україні стартував «Місяць кібербезпеки»

В Україні стартував «Місяць кібербезпеки»

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В Україні розпочався «Місяць кібербезпеки», повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що традиційно у жовтні в США, країнах ЄС та багатьох інших країнах по всьому світу проводять різноманітні заходи, покликані привернути увагу суспільства до питань кіберзахисту; влаштовують просвітницькі кампанії щодо необхідності дотримуватися правил кібергігєни та інші.

Наша країна вже кілька років поспіль підтримує цю ініціативу.

Упродовж кібермісяця фахівці Держспецзв’язку розповідатимуть про різноманітні аспекти кібербезпеки. Почали із серії коротких відео на ютуб-каналі Служби. Уже вийшла перша серія на тему «Яку інформацію шукають російські хакери в Україні?».

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