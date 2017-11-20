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В Украине стартовало выдвижение кандидатов на местных выборах в 51 ОТГ

В Украине стартовало выдвижение кандидатов на местных выборах в 51 ОТГ

Киев  •  УНН

 • 15892 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сегодня, 20 ноября, начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих первых местных выборах 24 декабря 2017. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЦИК.

"Сегодня, 20 ноября ... начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих первых местных выборах 24 декабря 2017", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представление в ТИК документов для регистрации кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского председателя продлится до 29 ноября включительно. До 30 ноября включительно территориальные избирательные комиссии будут принимать решение о регистрации кандидатов в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы или об отказе в регистрации.

"Первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 24 декабря 2017 состоятся в 51 объединенной территориальной общине (ОТГ) в 17 областях Украины. В состав этих 51 ОТГ вошли 256 местных советов (городских - 7, поселковых - 19, сельских - 230) ... По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 356,5 тыс. избирателей ", - подчеркнули в ЦИК.

В ЦИК отметили, что в течение двух предыдущих лет, с 25 октября 2015 по 29 октября 2017 года в Украине было назначено 616 первых местных выборов в объединенных территориальных общинах.

Как сообщал УНН, 29 октября в Украине состоялись выборы в 201 объединенной территориальной общине.

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