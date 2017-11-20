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В Україні стартувало висування кандидатів на місцеві вибори у 51 ОТГ

В Україні стартувало висування кандидатів на місцеві вибори у 51 ОТГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сьогодні, 20 листопада, розпочинається процес висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на відповідних перших місцевих виборах 24 грудня 2017 року. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК.

Сьогодні, 20 листопада...розпочинається процес висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на відповідних перших місцевих виборах 24 грудня 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подання до ТВК документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови триватиме до 29 листопада включно. До 30 листопада включно територіальні виборчі комісії прийматимуть рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про відмову в реєстрації.

"Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад обʼєднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 24 грудня 2017 року відбудуться у 51 обʼєднаній територіальній громаді (ОТГ) в 17 областях України. До складу цих 51 ОТГ увійшли 256 місцевих рад (міських – 7, селищних – 19, сільських – 230)...За попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 356,5 тис. виборців", - підкреслили в ЦВК.

У ЦВК наголосили, що протягом двох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 29 жовтня 2017 року в Україні було призначено 616 перших місцевих виборів в об'єднаних територіальних громадах.

Як повідомляв УНН, 29 жовтня в Україні відбулись вибори у 201 об'єднаній територіальній громаді.

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