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В Украине стартовала посевная озимых

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Украине начался сев озимых культур, сообщили во вторник в Минагрополитики, пишет УНН.

Детали

"Аграрии всех областей Украины активно сеют рапс и начали сев озимых на зерно. По состоянию на начало сентября уже посеяно 699,7 тыс. га озимых", - сообщили в министерстве.

Как сообщается, уже посеяно озимых:

  • рапса - 654,9 тыс. га;
  • зерновых - 44,8 тыс. га:
  • пшеницы - 42,5 тыс. га,
  • ячменя - 1,2 тыс. га,
  • ржи - 1,1 тыс. га.

Как сообщается, благодаря благоприятным погодным условиям сев рапса уже завершили сельхозтоваропроизводители Волынской, Полтавской, Сумской и Тернопольской областей. Наибольшая площадь посева рапса сейчас в Тернопольской области - 72,5 тыс. га, далее следуют Винницкая область - 67,2 тыс. га и Кировоградская область - 59,4 тыс. га.

В Минагрополитики при этом указали, что, согласно опросу, подавляющее большинство аграриев не планирует существенно менять посевные площади под озимыми культурами в 2024 году по сравнению с прошлым сезоном.

Напомним

В Украине намолочено более 33 млн тонн нового урожая.

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