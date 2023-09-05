В Украине стартовала посевная озимых

Детали

"Аграрии всех областей Украины активно сеют рапс и начали сев озимых на зерно. По состоянию на начало сентября уже посеяно 699,7 тыс. га озимых", - сообщили в министерстве.

Как сообщается, уже посеяно озимых:



рапса - 654,9 тыс. га;



зерновых - 44,8 тыс. га:





пшеницы - 42,5 тыс. га,

ячменя - 1,2 тыс. га,

ржи - 1,1 тыс. га.



Как сообщается, благодаря благоприятным погодным условиям сев рапса уже завершили сельхозтоваропроизводители Волынской, Полтавской, Сумской и Тернопольской областей. Наибольшая площадь посева рапса сейчас в Тернопольской области - 72,5 тыс. га, далее следуют Винницкая область - 67,2 тыс. га и Кировоградская область - 59,4 тыс. га.

В Минагрополитики при этом указали, что, согласно опросу, подавляющее большинство аграриев не планирует существенно менять посевные площади под озимыми культурами в 2024 году по сравнению с прошлым сезоном.

Напомним

В Украине намолочено более 33 млн тонн нового урожая.