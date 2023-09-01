В Україні намолочено понад 33 млн тонн нового врожаю

Деталі

Від загальної кількості 29 млн 184 тис. тонн – зернові та понад 4 млн тонн олійних культур.

Збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 6 642 тис. га при врожайності 43,9 ц/га, зокрема:



пшениці обмолочено 4 688 тис. га, (врожайність — 47,2 ц/га), намолочено 22 142 тис. тонн;



ячменю обмолочено 1 498 тис. га (врожайність — 38,8 ц/га), намолочено 5 809 тис. тонн;



гороху обмолочено 154 тис. га (врожайність — 25 ц/га), намолочено 385,7 тис. тонн;



гречки обмолочено 19,8 тис. га (врожайність — 14 ц/га), намолочено 27,7 тис. тонн;



проса обмолочено 16,7 тис. га (врожайність — 20,4 ц/га), намолочено 34,1 тис. тонн;



інших зернових та зернобобових культур обмолочено 265,3 тис. га, намолочено 785,4 тис. тонн.



Також триває збір олійних культур:



ріпаку намолочено 3 997 тис. тонн насіння (врожайність – 28,7 ц/га), обмолочено на площі 1 393 тис. га.



соняшника намолочено 49,4 тис. тонн насіння (врожайність — 19,3 ц/га), збір проведено на площі 25,6 тис. га.



сої намолочено 30,6 тис. тонн (врожайність — 27,3 ц/га), площа збору становить 11,2 тис. га.



Аграрії 17 областей закінчили збирання ріпаку.

Найбільший намолот залишається за Одещиною – 3,2 млн тонн. Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 64,5 ц/га.

Додамо

Зазначимо, що за прогнозами Мінагрополітики загальний цього річний врожай зернових та олійних культур може перевищити тогорічний на 5% і становити 76,7 млн тон.

Водночас, українські аграрії, особливо після закриття «зернового коридору», стикнулися з ускладненням експорту продукції. Україні потрібно експортувати 5 млн тонн зерна на місяць. Однак, наразі «шляхі солідарності» ЄС дають змогу експортувати лише до 4 млн тонн.

Ситуація також ускладнюється забороною експорту (Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія і Румунія) до 5 прифронтових країн, що діє до 15 вересня і може бути продовжена.

Українська зернова асоціація офіційно звернулась до виконавчого віце-президента, комісара з питань торгівлі Європейської комісії Валдіса Домбровскіса щодо оптимізації альтернативних маршрутів експорту зерна з України до європейських портів з подальшим відвантаженням до третіх країн. Оскільки через зрив російською федерацією Чорноморської зернової ініціативи Україна зіткнулися з потребою додатково збільшити пропускну спроможність “Шляхів солідарності” приблизно на 1-1,5 млн тонн зерна на місяць.

Це можна зробити за рахунок експорту зерна через порти країн Балтії, Німеччини, Нідерландів, Хорватії, Італії та Словенії. Наразі ці маршрути мало задіяні через складність і вартість логістики порівняно з іншими маршрутами. Тому УЗА запропонувала запровадити "зелені коридори" для української сільськогосподарської продукції до згаданих портів.

Для реалізації цього проекту санітарний, фітосанітарний та ветеринарний контроль пропонується проводити вже на території країни призначення. Також Асоціація пропонує для європейських перевізників запровадити субсидії, аби компенсувати додаткові витрати на транзитні перевезення. Окрім того, для портів пропонується запровадити часткову компенсацію так званих “портових витрат на українське зерно”.

Наразі в ЄС обговорюється можливість компенсації українським аграріям логістичних витрат у сумі 30 євро за тонну.

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