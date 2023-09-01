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В Украине намолочено более 33 млн тонн нового урожая

В Украине намолочено более 33 млн тонн нового урожая

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. По состоянию на последний день лета аграрии всех областей Украины намолотили более 33 млн тонн нового урожая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минагрополитики.

Детали

От общего количества 29 млн 184 тыс. тонн – зерновые и более 4 млн тонн масличных культур.
Сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 6 642 тыс. га при урожайности 43,9 ц/га, в частности:

  • пшеницы обмолочено 4 688 тыс. га, (урожайность — 47,2 ц/га), намолочено 22 142 тыс. тонн;
  • ячменя обмолочено 1 498 тыс. га (урожайность — 38,8 ц/га), намолочено 5 809 тыс. тонн;
  • гороха обмолочено 154 тыс. га (урожайность — 25 ц/га), намолочено 385,7 тыс. тонн;
  • гречихи обмолочено 19,8 тыс. га (урожайность — 14 ц/га), намолочено 27,7 тыс. тонн;
  • проса обмолочено 16,7 тыс. га (урожайность — 20,4 ц/га), намолочено 34,1 тыс. тонн;
  • других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 265,3 тыс. га, намолочено 785,4 тыс. тонн.

Также продолжается сбор масличных культур:

  • рапса намолочено 3 997 тыс. тонн семян (урожайность – 28,7 ц/га), обмолочено на площади 1 393 тыс. га.
  • подсолнечника намолочено 49,4 тыс. тонн семян (урожайность — 19,3 ц/га), сбор проведен на площади 25,6 тыс. га.
  • сои намолочено 30,6 тыс. тонн (урожайность — 27,3 ц/га), площадь сбора составляет 11,2 тыс. га.

Аграрии 17 областей закончили уборку рапса.

Наибольший намолот остается за Одесской областью – 3,2 млн тонн. Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области – 64,5 ц/га.

Добавим

Отметим, что по прогнозам Минагрополитики общий в этом году урожай зерновых и масличных культур может превысить прошлогодний на 5% и составить 76,7 млн тонн. 

В то же время, украинские аграрии, особенно после закрытия «зернового коридора», столкнулись с осложнением экспорта продукции. Украине нужно экспортировать 5 млн тонн зерна в месяц. Однако, пока «пути солидарности» ЕС позволяют экспортировать только до 4 млн тонн.

Ситуация также осложняется запретом экспорта (Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния) в 5 прифронтовых стран, который действует до 15 сентября и может быть продлен. 

Украинская зерновая ассоциация официально обратилась к исполнительному вице-президенту, комиссару по вопросам торговли Европейской комиссии Валдису Домбровскису по оптимизации альтернативных маршрутов экспорта зерна из Украины в европейские порты с последующей отгрузкой в третьи страны. Поскольку из-за срыва российской федерацией Черноморской зерновой инициативы Украина столкнулись с необходимостью дополнительно увеличить пропускную способность “Путей солидарности” примерно на 1-1,5 млн тонн зерна в месяц.

Это можно сделать за счет экспорта зерна через порты стран Балтии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Италии и Словении. Сейчас эти маршруты мало задействованы из-за сложности и стоимости логистики по сравнению с другими маршрутами. Поэтому УЗА предложила ввести "зеленые коридоры" для украинской сельскохозяйственной продукции в упомянутые порты.

Для реализации этого проекта санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль предлагается проводить уже на территории страны назначения. Также Ассоциация предлагает для европейских перевозчиков ввести субсидии, чтобы компенсировать дополнительные расходы на транзитные перевозки. Кроме того, для портов предлагается ввести частичную компенсацию так называемых “портовых расходов на украинское зерно”.

Сейчас в ЕС обсуждается возможность компенсации украинским аграриям логистических расходов в сумме 30 евро за тонну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Логистика будет больше влиять на стоимость украинского зерна, чем урожайность — эксперт 

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