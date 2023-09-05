В Україні стартувала посівна озимих
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. В Україні розпочалася сівба озимих культур, повідомили у вівторок у Мінагрополітики, пише УНН.
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"Аграрії всіх областей України активно сіють ріпак та розпочали сівбу озимих на зерно. Станом на початок вересня вже посіяно 699,7 тис. га озимих", - повідомили у міністерстві.
Як повідомляється, уже посіяно озимих:
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- ріпаку - 654,9 тис. га;
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- зернових - 44,8 тис. га:
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- пшениці - 42,5 тис. га,
- ячменю - 1,2 тис. га,
- жита - 1,1 тис. га.
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Як повідомляється, завдяки сприятливим погодним умовам сівбу ріпаку вже завершили сільгосптоваровиробники Волинської, Полтавської, Сумської та Тернопільської областей. Найбільша площа посіву ріпаку наразі на Тернопільщині - 72,5 тис. га, далі йдуть Вінниччина - 67,2 тис. га та Кіровоградщина - 59,4 тис. га.
У Мінагрополітики при цьому вказали, що, згідно з опитуванням, переважна більшість аграріїв не планує суттєво змінювати посівні площі під озимими культурами в 2024 році в порівнянні з минулим сезоном.
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