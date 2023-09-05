В Україні стартувала посівна озимих

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"Аграрії всіх областей України активно сіють ріпак та розпочали сівбу озимих на зерно. Станом на початок вересня вже посіяно 699,7 тис. га озимих", - повідомили у міністерстві.

Як повідомляється, уже посіяно озимих:



ріпаку - 654,9 тис. га;



зернових - 44,8 тис. га:





пшениці - 42,5 тис. га,

ячменю - 1,2 тис. га,

жита - 1,1 тис. га.



Як повідомляється, завдяки сприятливим погодним умовам сівбу ріпаку вже завершили сільгосптоваровиробники Волинської, Полтавської, Сумської та Тернопільської областей. Найбільша площа посіву ріпаку наразі на Тернопільщині - 72,5 тис. га, далі йдуть Вінниччина - 67,2 тис. га та Кіровоградщина - 59,4 тис. га.

У Мінагрополітики при цьому вказали, що, згідно з опитуванням, переважна більшість аграріїв не планує суттєво змінювати посівні площі під озимими культурами в 2024 році в порівнянні з минулим сезоном.

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