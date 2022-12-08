Пропагандисты заявляют, что более 1000 польских наемников погибли на войне в Украине: откуда появился этот фейк
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Пропагандистские российские издания распространяют информацию о том, что более 1000 польских наемников погибли на войне в Украине. Однако журналисты фактчекингового проекта StopFakе сообщили, что это – фейк, информирует УНН.
Детали
Впервые о 1200 погибших поляках написал Якуб Можняк в польском издании Niezależny Dziennik Polityczny. Впоследствии информацию начали тиражировать российские СМИ и так называемые Z-каналы. Впрочем данное издание неоднократно распространяло дезинформацию, созвучную с российскими пропагандистскими нарративами о войне в Украине.
Как отмечается, из открытых источников известно о смерти 5 польских добровольцев, воевавших за Украину. Среди них нет ни одного солдата, который находился бы на службе.
Более того, в статье говорится о том, что польские власти создали в городе Ольштын кладбище «в американском стиле», чтобы тайно хоронить погибших.
Одна в конце ноября 2022-го Минобороны Польши приняло переход на американский стандарт военных кладбищ – их создание планируется во всех регионах Польши.
Дополнение
Российские пропагандисты запустили фейк, что украинские военные женщины якобы распространяют нацистские призывы в приложении для знакомств Tinder.