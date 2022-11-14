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росія запустила фейк, що українські захисниці поширюють в Tinder нацистські заклики

росія запустила фейк, що українські захисниці поширюють в Tinder нацистські заклики

Київ • УНН

 • 371103 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Російські пропагандисти запустили фейк, що українські жінки-військові нібито поширюють нацистські заклики у застосунку для знайомств Tinder. Про це в Telegram повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує УНН.

Цитата

"Фейкомети на кшталт соловйова та осташка, а також низка російських ЗМІ, поширюють фото профілів українських жінок-військових у Tinder, які нібито містять заклики "спалювати російських дітей" та "різати русню", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, розслідувачі фактчекінгового ресурсу StopFake поспілкувалися з однією з дівчат, чиї фото публікували пропагандисти – Шурою Рязанцевою.

Дівчина служить у лавах ЗСУ та не має профілю у Tinder. Світлину для фотофейку росіяни взяли з її Instagram-акаунту. За словами захисниці, публікації їй почали надсилати підписники.

"З іншими дівчатами на фото я не знайома. Схоже, у рашистів просто їде дах", – прокоментувала фейкові повідомлення військова.

Нагадаємо

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