россия запустила фейк, что украинские защитницы распространяют в Tinder нацистские призывы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские пропагандисты запустили фейк, что украинские женщины-военные якобы распространяют нацистские призывы в приложении для знакомств Tinder. Об этом в Telegram сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.
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"Фейкометы типа соловьева и осташко, а также ряд российских СМИ, распространяют фото профилей украинских женщин-военных в Tinder, которые якобы содержат призывы "сжигать российских детей" и "резать русню", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, расследователи фактчекингового ресурса StopFake пообщались с одной из девушек, чьи фото публиковали пропагандисты – Шурой Рязанцевой.
Девушка служит в рядах ВСУ и не имеет профиля в Tinder. Фотографию для фотофейка россияне взяли с ее Instagram-аккаунта. По словам защитницы, публикации ей начали присылать подписчики.
"С другими девушками на фото я не знакома. Похоже, у рашистов просто едет крыша", – прокомментировала фейковые сообщения военная.
Напомним
Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал список так называемых зарубежных “спикеров и экспертов”, которые продвигают нарративы кремля.