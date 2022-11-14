россия запустила фейк, что украинские защитницы распространяют в Tinder нацистские призывы

Цитата

"Фейкометы типа соловьева и осташко, а также ряд российских СМИ, распространяют фото профилей украинских женщин-военных в Tinder, которые якобы содержат призывы "сжигать российских детей" и "резать русню", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, расследователи фактчекингового ресурса StopFake пообщались с одной из девушек, чьи фото публиковали пропагандисты – Шурой Рязанцевой.

Девушка служит в рядах ВСУ и не имеет профиля в Tinder. Фотографию для фотофейка россияне взяли с ее Instagram-аккаунта. По словам защитницы, публикации ей начали присылать подписчики.

"С другими девушками на фото я не знакома. Похоже, у рашистов просто едет крыша", – прокомментировала фейковые сообщения военная.

Напомним

Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал список так называемых зарубежных “спикеров и экспертов”, которые продвигают нарративы кремля.