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Пропагандисти заявляють, що понад 1000 польських найманців загинули на війні в Україні: звідки з'явився цей фейк

Пропагандисти заявляють, що понад 1000 польських найманців загинули на війні в Україні: звідки з'явився цей фейк

Київ • УНН

 • 792868 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Пропагандистські російські видання поширюють інформацію, що понад 1000 польських найманців загинули на війні в Україні. Однак журналісти фактчекінгового проєкту StopFakе повідомили, що це - фейк, інформує УНН.

Деталі

Вперше про 1200 загиблих поляків написав Якуб Можняк у польському виданні Niezależny Dziennik Polityczny. Згодом інформацію почали тиражувати російські ЗМІ та так звані Z-канали. Втім дане видання неодноразово поширювало дезінформацію, співзвучну з російськими пропагандистськими наративами про війну в Україні.

Як зазначається, з відкритих джерел відомо про смерть 5 польських добровольців, які воювали за Україну. Серед них немає жодного солдата, який перебував би на службі.

Більше того, у статті йдеться про те, що польська влада створила в місті Ольштин цвинтар «в американському стилі», щоб таємно ховати загиблих.

Одна наприкінці листопада 2022-го Міноборони Польщі ухвалило перехід на американський стандарт військових цвинтарів - їх створення планується у всіх регіонах Польщі.

Доповнення

Російські пропагандисти запустили фейк, що українські жінки-військові нібито поширюють нацистські заклики у застосунку для знайомств Tinder.

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