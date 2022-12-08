Пропагандисти заявляють, що понад 1000 польських найманців загинули на війні в Україні: звідки з'явився цей фейк

Деталі



Вперше про 1200 загиблих поляків написав Якуб Можняк у польському виданні Niezależny Dziennik Polityczny. Згодом інформацію почали тиражувати російські ЗМІ та так звані Z-канали. Втім дане видання неодноразово поширювало дезінформацію, співзвучну з російськими пропагандистськими наративами про війну в Україні.

Як зазначається, з відкритих джерел відомо про смерть 5 польських добровольців, які воювали за Україну. Серед них немає жодного солдата, який перебував би на службі.

Більше того, у статті йдеться про те, що польська влада створила в місті Ольштин цвинтар «в американському стилі», щоб таємно ховати загиблих.

Одна наприкінці листопада 2022-го Міноборони Польщі ухвалило перехід на американський стандарт військових цвинтарів - їх створення планується у всіх регіонах Польщі.

Доповнення

Російські пропагандисти запустили фейк, що українські жінки-військові нібито поширюють нацистські заклики у застосунку для знайомств Tinder.