В Украине наблюдаются благоприятные метеорологические условия для вегетации озимых

"Во второй декаде марта на территории Украины наблюдаются очень благоприятные агрометеорологические условия для начала вегетации озимых. Средняя температура воздуха была на 1-8 0С выше нормы и находилась в пределах 2,2-8,2 0С тепла. В результате перехода среднесуточной температуры через +5 0С озимые зерновые культуры возобновили весеннюю вегетацию 8-10 марта, характеризующееся как ранний срок ее восстановления", - говорится в сообщении.

Отмечается, постепенное повышение температуры воздуха в начале весенней вегетации является благоприятным фактором начального роста растений озимых. Среди факторов риска - длительное отсутствие продуктивных осадков и сильные ветра, которые наблюдаются в течение последних двух недель. Они могут привести к быстрому высыханию верхних слоев почвы, в которых размещена основная корневая система растений. В этих условиях особенно будут страдать слаборазвитые посевы.

"В настоящее время посевы озимых зерновых находятся преимущественно в хорошем и удовлетворительном состоянии. По данным Института земледелия НААН, растения озимой пшеницы находятся в конце II в начале III этапа органогенеза, тритикале озимого - в начале III этап, ржи озимой - в конце ИИИ в начале IV этапа органогенеза", - добавили в академии.

Напомним, наличие достаточного, местами даже чрезмерного снежного покрова не вызывало угрозы для озимых зерновых культур, даже при снижении температуры воздуха до минус 15-20 °С.