В Україні спостерігаються сприятливі метеорологічні умови для вегетації озимини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У березні на території Україні спостерігаються дуже сприятливі агрометеорологічні умови для початку відновлення вегетації озимини. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національна академія аграрних наук України.
“У другій декаді березня на території Україні спостерігаються дуже сприятливі агрометеорологічні умови для початку відновлення вегетації озимини. Середня температура повітря була на 1-8 0С вище норми і знаходилася в межах 2,2-8,2 0С тепла. Унаслідок переходу середньодобової температури через +5 0С озимі зернові культури відновили весняну вегетацію 8-10 березня, що характеризується як ранній строк її відновлення”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, поступове підвищення температури повітря на початку весняної вегетації є сприятливим фактором початкового росту рослин озимини. Серед факторів ризику — тривала відсутність продуктивних опадів та сильні вітри, які спостерігаються протягом останніх двох тижнів. Вони можуть призвести до швидкого висихання верхніх шарів ґрунту, в яких розміщена основна коренева система рослин. У цих умовах особливо будуть страждати слаборозвинені посіви.
“На даний час посіви озимих зернових находяться переважно у доброму та задовільному стані. За даними Інституту землеробства НААН, рослини пшениці озимої перебувають у кінці ІІ на початку III етапу органогенезу, тритикале озимого — на початку IІІ етапу, жита озимого — у кінці ІІІ на початку IV етапу органогенезу”, — додали в академії.
Нагадаємо, наявність достатнього, місцями навіть надмірного снігового покриву не викликала загрози для озимих зернових культур, навіть при зниженні температури повітря до мінус 15-20°С.