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Низькі температури не становлять загрози озимим зерновим

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Наявність достатнього, місцями навіть надмірного снігового покриву не викликала загрози для озимих зернових культур, навіть при зниженні температури повітря до мінус 15-20°С. Про це повідомляє прес-служба Національної академії аграрних наук України, передає УНН.

"За даними моніторингу, сніговий покрив спостерігається тривалий час на багатьох полях, створюючи передумови для формування достатнього ресурсу ґрунтової вологи навесні. Наразі стан зимуючих рослин оцінюється як добрий та задовільний", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, з початку поточного маркетингового року 2018/2019 (липень-червень) експорт Україною зернових перевищив 27 млн тонн.

Українські Національні Новини

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