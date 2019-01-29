Низькі температури не становлять загрози озимим зерновим

"За даними моніторингу, сніговий покрив спостерігається тривалий час на багатьох полях, створюючи передумови для формування достатнього ресурсу ґрунтової вологи навесні. Наразі стан зимуючих рослин оцінюється як добрий та задовільний", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, з початку поточного маркетингового року 2018/2019 (липень-червень) експорт Україною зернових перевищив 27 млн тонн.



