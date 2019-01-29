Низкие температуры не представляют угрозы озимым зерновым
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Наличие достаточного, местами даже чрезмерного снежного покрова не вызывало угрозы для озимых зерновых культур, даже при снижении температуры воздуха до минус 15-20 °С. Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии аграрных наук Украины, передает УНН.
"По данным мониторинга, снежный покров наблюдается длительное время на многих полях, создавая предпосылки для формирования достаточного ресурса почвенной влаги весной. Сейчас состояние зимующих растений оценивается как хорошее и удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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Напомним, с начала текущего маркетингового года 2018/2019 (июль-июнь) экспорт Украины зерновых превысил 27 млн тонн.