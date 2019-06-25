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В Украине за год уменьшился уровень безработицы

Киев • УНН

 • 26310 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В Украине за год сократился уровень безработицы до 8,8%. Об этом сообщили в Государственной службе занятости в ответ на информационный запрос УНН.

В Украине за год уменьшился уровень безработицы

"Исходя из результатов исследований, которые осуществляются по методологии Международной организации труда (МОТ), на рынке труда Украины сейчас наблюдаются положительные тенденции по сокращению уровня безработицы", - говорится в сообщении.

По последним обнародованным данным Госстата уровень безработицы (по методологии МОТ) сократился с 9,5% в 2017 году до 8,8% экономически активного населения в 2018 году.

Так, в I квартале 2018 года уровень безработицы составлял 9,7% экономически активного населения, во II полугодии 2018 года - 8,9%, за 9 месяцев 2018 - 8,6%.

Как сообщал УНН, за месяц количество безработных в Украине уменьшилось на 3,4%.

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