В Украине за год уменьшился уровень безработицы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В Украине за год сократился уровень безработицы до 8,8%. Об этом сообщили в Государственной службе занятости в ответ на информационный запрос УНН.
"Исходя из результатов исследований, которые осуществляются по методологии Международной организации труда (МОТ), на рынке труда Украины сейчас наблюдаются положительные тенденции по сокращению уровня безработицы", - говорится в сообщении.
По последним обнародованным данным Госстата уровень безработицы (по методологии МОТ) сократился с 9,5% в 2017 году до 8,8% экономически активного населения в 2018 году.
Так, в I квартале 2018 года уровень безработицы составлял 9,7% экономически активного населения, во II полугодии 2018 года - 8,9%, за 9 месяцев 2018 - 8,6%.
Как сообщал УНН, за месяц количество безработных в Украине уменьшилось на 3,4%.