В Україні за рік зменшився рівень безробіття
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. В Україні за рік скоротився рівень безробіття до 8,8%. Про це повідомили у Державній службі зайнятості у відповідь на інформаційний запит УНН.
"Виходячи з результатів досліджень, які здійснюються за методологією Міжнародної організації праці (МОП), на ринку праці України нині спостерігаються позитивні тенденції щодо скорочення рівня безробіття", - йдеться у повідомленні.
За останніми оприлюдненими даними Держстату рівень безробіття (за методологією МОП) скоротився з 9,5% у 2017 році до 8,8% економічно активного населення у 2018 році.
Так, у І кварталі 2018 року рівень безробіття становив 9,7% економічно активного населення, у ІІ півріччі 2018 року – 8,9%, за 9 місяців 2018 року – 8,6%.
Як повідомляв УНН, за місяць кількість безробітних в Україні зменшилася на 3,4%.