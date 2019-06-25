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В Україні за рік зменшився рівень безробіття

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. В Україні за рік скоротився рівень безробіття до 8,8%. Про це повідомили у Державній службі зайнятості у відповідь на інформаційний запит УНН.

В Україні за рік зменшився рівень безробіття

"Виходячи з результатів досліджень, які здійснюються за методологією Міжнародної організації праці (МОП), на ринку праці України нині спостерігаються позитивні тенденції щодо скорочення рівня безробіття", - йдеться у повідомленні.

За останніми оприлюдненими даними Держстату рівень безробіття (за методологією МОП) скоротився з 9,5% у 2017 році до 8,8% економічно активного населення у 2018 році.

Так, у І кварталі 2018 року рівень безробіття становив 9,7% економічно активного населення, у ІІ півріччі 2018 року – 8,9%, за 9 місяців 2018 року – 8,6%.

Як повідомляв УНН, за місяць кількість безробітних в Україні зменшилася на 3,4%.

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