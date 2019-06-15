В Україні поменшало безробітних
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. За місяць кількість безробітних в Україні зменшилася на 3,4%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
Так, на кінець квітня 2019 року в Україні зареєстровано 311,4 тис. безробітних, на кінець травня – 300,9 тис.
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Серед них – 172,7 тис. жінок та 128,2 тис. чоловіків.
При цьому, у селах проживає більше безробітних, аніж в містах – 174,3 тис. та 126,6 тис. відповідно.
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму і Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, в Україні будуть моніторити працевлаштування випускників профтехів та вишів.