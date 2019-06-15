В Украине стало меньше безработных
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. За месяц количество безработных в Украине уменьшилось на 3,4%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
Так, на конец апреля 2019 году в Украине зарегистрировано 311,4 тыс. безработных, на конец мая - 300,9 тыс.
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Среди них - 172,7 тыс. женщин и 128,2 тыс. мужчин.
При этом, в селах проживает больше безработных, чем в городах - 174,3 тыс. м 126,6 тыс. соответственно.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, в Украине будут мониторить трудоустройства выпускников профтехов и вузов.