В Україні будуть моніторити працевлаштування випускників профтехів та вишів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. В Україні з’явиться система моніторингу працевлаштування випускників профтехів та вишів. Про це йшлося на засіданні Ради з питань професійної орієнтації населення, що відбулась сьогодні, 3 червня 2019 року, передає УНН із посиланням на прес-службу МОН.
Міністерство освіти і науки разом з Пенсійним фондом працюватимуть над створенням системи моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої та професійної освіти, відзначили у прес-службі.
“Така система дасть можливість відслідковувати успішність подальшого кар’єрного зростання випускників у прив’язці до закладу, який він чи вона завершили, аналізувати перспективи, які надає університет чи профтех, вступникам та роботодавцям. Також це дасть МОН більше важливих даних про якість освіти та можливості, які дають заклади, для коригування освітньої політики”, — пояснила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
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Вона додала, що МОН не може створити таку систему самостійно, оскільки для цього необхідно інтегрувати реєстри, які знаходяться у відані різних структур.
“Основне — це зведення нашої Єдиної державної електронної бази з питань освіти та Реєстру застрахованих осіб, який адмініструє Пенсійний фонд. Для цього потрібна не лише співпраця, а й зміни до законодавства. МОН вже розробив драфт цих змін, але попереду ще погодження цього документа та прийняття його Верховною Радою України”, — зазначила Лілія Гриневич.
Нагадуємо, що для вступників з окупованих територій відкрилися центри “Донбас-Україна” й “Крим-України” — там можна вступити без ЗНО, паспорта та атестата.