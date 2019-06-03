В Украине будут мониторить трудоустройство выпускников профтехов и вузов

Министерство образования и науки совместно с Пенсионным фондом будет работать над созданием системы мониторинга трудоустройства выпускников учреждений высшего и профессионального образования, отметили в пресс-службе.

"Такая система позволит отслеживать успешность дальнейшего карьерного роста выпускников в привязке к заведению, которое он или она завершили, анализировать перспективы, которые предоставляет университет или профтех, поступающим и работодателям. Также это даст МОН более важные данные о качестве образования и возможностях, которые дают заведения, для корректировки образовательной политики", - пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.

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Она добавила, что МОН не может создать такую систему самостоятельно, поскольку для этого необходимо интегрировать реестры, которые находятся в ведении различных структур.

"Главное - это свод нашей Единой государственной электронной базы по вопросам образования и Реестр застрахованных лиц, который администрирует Пенсионный фонд. Для этого нужно не только сотрудничество, но и изменения в законодательство. МОН уже разработал драфт этих изменений, но впереди еще согласование этого документа и принятия его Верховной Радой Украины", - отметила Лилия Гриневич.

Напоминаем, что для поступающих с оккупированных территорий открылись центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" - там можно поступить без ЕГЭ, паспорта и аттестата.