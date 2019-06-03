В Україні відкрились освітні центри для випускників з ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Сьогодні, 3 червня, по всій Україні почали роботу освітні центри (ОЦ) "Крим-Україна" та "Донбас-Україна". Через них жителі тимчасово окупованих територій можуть вступити в українські виші та профтехи за спрощеною процедурою – без ЗНО, українського паспорта та атестата. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає УНН.
Центри "Крим-Україна" відкрилися на базі 35 закладів вищої освіти в 8 регіонах: – Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Львівській, Дніпропетровській областях та місті Києві.
Центри "Донбас-Україна" діють на базі понад 40 вишів – переміщених із зони ООС або тих, які розташовані на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей. Це міста Київ, Бахмут, Вінниця, Дніпро, Краматорськ, Кремінна, Кривий Ріг, Костянтинівка, Покровськ, Лиман, Лисичанськ, Маріуполь, Рубіжне, Сєверодонецьк, Старобільськ, Слов’янськ, Торецьк.
У МОН зазначили, що для спрощеного вступу потрібно:
- звернутися до освітнього центру;
- подати заяву та заповнити освітню декларацію;
- скласти 3 вступні іспити – українську мову, історію України та профільний предмет (або творчий конкурс);
- отримати у школі, закріпленій за ОЦ, тимчасову довідку, яку протягом трьох місяців треба замінити на документ про освіту державного зразка.
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