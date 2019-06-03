В Україні відкрились освітні центри для випускників з ТОТ

КИЇВ. 3 червня. УНН. Сьогодні, 3 червня, по всій Україні почали роботу освітні центри (ОЦ) "Крим-Україна" та "Донбас-Україна". Через них жителі тимчасово окупованих територій можуть вступити в українські виші та профтехи за спрощеною процедурою – без ЗНО, українського паспорта та атестата. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає УНН.