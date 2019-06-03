Сьогодні вступає в силу нова редакція "Українського правопису"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Сьогодні фінальний текст нової редакції “Українського правопису” буде опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук, зазначає УНН.
22 травня 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 437 “Питання українського правопису”, якою схвалено нову редакцію “Українського правопису”.
“З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення. Водночас зараз розробляється план імплементації нової редакції „Українського правопису“. Цим документом, зокрема, буде передбачено терміни та етапи впровадження змін в освітній процес”, — зазначили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.
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Нагадуємо, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні Національної академії наук України оприлюднив нову редакцію “Українського правопису”, яку Кабінет міністрів України схвалив 22 травня. Вказано, що в основних змінах ураховано окремі зауваження та пропозиції, висловлені під час громадського обговорення проекту у серпні-вересні 2018 року.