Інститут мовознавства оприлюднив зміни в українському правописі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні Національної академії наук України оприлюднив нову редакцію "Українського правопису", яку Кабінет міністрів України схвалив 22 травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення на сайті інституту.
"22 травня 2019 року Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію "Українського правопису" - зводу правил, що встановлює способи передавання української літературної мови на письмі. Документ підготовлено Українською національною комісією з питань правопису, яка працювала впродовж 2015–2018 рр..", - повідомили в Інституті.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Индик скасовується: співавторка нового правопису роз’яснила його особливості
Вказано, що в основних змінах ураховано окремі зауваження та пропозиції, висловлені під час громадського обговорення проекту у серпні-вересні 2018 року.
"Офіційна публікація документа ще попереду, проте вже зараз маємо змогу оприлюднити основні зміни з короткими поясненнями та прикладами", - додали в Інституті.