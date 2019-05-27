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Институт языкознания обнародовал изменения в украинском правописании

Институт языкознания обнародовал изменения в украинском правописании

Киев  •  УНН

 • 59955 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Институт языкознания им. А.А. Потебни Национальной академии наук Украины обнародовал новую редакцию "Украинского правописания", которую Кабинет министров Украины одобрил 22 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение на сайте института.

"22 мая 2019 года Кабинет министров Украины одобрил новую редакцию "Украинского правописания" - свода правил, устанавливающих способы передачи украинского литературного языка на письме. Документ подготовлен Украинской национальной комиссией по вопросам правописания, которая работала в течение 2015-2018 гг..", - сообщили в Институте.

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Указано, что в основных изменениях учтены некоторые замечания и предложения, высказанные в ходе общественного обсуждения проекта в августе-сентябре 2018 года.

"Официальная публикация документа еще впереди, однако уже сейчас можем обнародовать основные изменения с краткими пояснениями и примерами", - добавили в Институте.

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