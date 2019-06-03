Сегодня вступает в силу новая редакция "Украинского правописания"

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 9407 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 31867 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 52267 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114210 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109242 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136372 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144118 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130002 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130080 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131274 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня вступает в силу новая редакция "Украинского правописания"

Сегодня вступает в силу новая редакция "Украинского правописания"

Киев  •  УНН

 • 52850 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Сегодня финальный текст новой редакции “Украинского правописания” будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук, отмечает УНН.

22 мая 2019 Кабинет Министров Украины принял постановление № 437 “Вопросы украинского правописания”, которым одобрена новая редакция “Украинского правописания”.

“С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции Правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи. В то же время сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции „Украинского правописания“. Этим документом, в частности, будет предусмотрено сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс”, — отметили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

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Напоминаем, Институт языкознания им. А.А. Потебни Национальной академии наук Украины обнародовал новую редакцию “Украинского правописания”, которую Кабинет министров Украины одобрил 22 мая. Указано, что в основных изменениях учтены отдельные замечания и предложения, высказанные в ходе общественного обсуждения проекта в августе-сентябре 2018 года.

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