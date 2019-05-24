"Ындик" отменяется: соавтор нового правописания разъяснила его особенности

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Новая редакция правописания украинского языка призвана замечать новые тенденции в языке. Об этом журналисту УНН рассказала член Украинской национальной комиссии по вопросам правописания, профессор Светлана Ермоленко.

"Прежде всего, это не новое правописание, а новая редакция украинского правописания. Впервые такая новая редакция прошла долгий путь - дискуссии, общественное обсуждение, утверждение, рабочая группа работала 3 года" ¸ - отметила Ермоленко.

По ее словам, главы правописания остались те же, но во всех разделах изменено фактический материал, который устаревает, - изменены правила, формулировки, стилистика.

"Я бы эти изменения поделила на две группы: первая - это мотивированные логикой изменения. Очень часто были предложения вернуть правописание Скрипника 28-29 года. Так вот, с того правописания принято писать не "проект"- "проєкт", так как "суб’єкт" и "траєкторія", то есть чисто формальный логический принцип", - рассказала Ермоленко.

В новой редакции правописания также упрощения, что, по мнению Ермоленко, поможет в обучении школьникам.
Первое такое упрощение - это написание слов с "пів" отдельно, то есть "пів книги", "пів хлібини", "пів яблука", "пів Європи".

Другое упрощение касается сложных слов, где в основе есть дво-, три-, чотири-. Как отметила Ермоленко, теперь нет различия, как писать перед согласными и гласными - "двопалубний", "двотактовий", хотя перед гласными необходимо было использовать букву "х". Есть исключения, когда второй частью является "-сотий", "-тисячний", "-мільйонний",, образованных от числительных - "двохтисячний", "трьохсотий", "чотирьохмільйонний".

"Такая, казалось бы, логическая изменение - слово "священний" всегда писали и пишут с двумя -нн-, а слово "священик" писали с одной. Люди часто ошибались в этом слове, теперь "священник" тоже с двумя -нн-", - пояснила профессор.

Основным нововведением, по ее словам, является расширение вариантности - вариантность распространили и на существительные третьего склонения такого образца, как радость - "радості" и "радости", "можливості" и "можливости ", и на древнегреческие заимствования - "орфографія" и "ортографії".

"По моему мнению, это дань истории языка. Когда перепечатывают тексты 20-30 лет, то используют такой же правописание, чтобы люди понимали, что такое было в истории украинского языка", - отметила Ермоленко.

Она рассказала, что очень долго дискутировали общественном обсуждении по написанию начального "иноді", "инший", "индик".

"Многие люди требовали, другие возражали, но, конечно, осталось так, как и было, только два слова остались как варианты -"Ирий"или "ірий" и "Ірод" или "Ирод", - сообщила Ермоленко.

Уточненный правописание также в сложных иноязычных словах, например, с веб-, поп, прес, там, где это регулярные присоединения ко второй части слова, рекомендуется писать вместе - вебсайт, фолкгрупа, Пресконференція, попмузика.

С дефисом надо писать слова, где есть полноценное слово, а первая часть характеризует тип второй части - бізнес-проект, компакт-диск.

В целом, по словам Ермоленко, полностью переучиваться всем не надо.

"Это правописание призвано для того, чтобы замечать новые тенденции в языке, у нас затянулся этот процесс, речь быстрее развивается, чем мы думаем. Кроме того, у каждого есть свой образ, который должен быть образцовый литературный язык. Правописание - это не книжечка в которой выписаны правила, а наша общая грамотность", - подытожила Ермоленко.

Напомним, в августе 2018 Минобразования опубликовало проект новой редакции украинского правописания. Кабмин 22 мая утвердил проект, но когда будет обнародован окончательный вариант пока неизвестно. 

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