Міносвіти опублікувало проект нової редакції українського правопису
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Міністерство освіти і науки України опублікувало проект нової редакції українського правопису і закликає громадськість до обговорення. Про це йдеться на сайті МОН, передає УНН.
З проектом нової редакції українського правопису можна ознайомитися за посиланням.
"Українська національна комісія з питань правопису, склад якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. №416, пропонує до уваги громадськості проект нової редакції Українського правопису, розроблений на фундаменті української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ, що набувають поширення в різних сферах суспільного, наукового та культурного життя. Правописна комісія виходила із розуміння того, що Український правопис, як правопис і будь-якої іншої мови, не може бути вичерпним; він кодифікує засадничі, найбільш поширені або спірні орфографічні положення", - сказано у повідомленні.
Усі зацікавлені користувачі і знавці української мови можуть надсилати зауваження і пропозиції до 15 вересня 2018 року на електронну адресу секретаря комісії з питань правопису Лариси Шевченко: [email protected].
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