Минобразования опубликовало проект новой редакции украинского правописания

С проектом новой редакции украинского правописания можно ознакомиться по ссылке.

"Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, состав которой утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июня 2015 года №416, предлагает вниманию общественности проект новой редакции Украинского правописания, разработанный на фундаменте украинской традиции правописания с учетом новейших языковых явлений, которые все более распространяются в различных сферах общественной, научной и культурной жизни. Комиссия по правописанию исходила из понимания того, что Украинское правописание, как правописание и любого другого языка, не может быть исчерпывающим, он кодифицирует основополагающие, наиболее распространенные или спорные орфографические положения", - сказано в сообщении.

Все заинтересованные пользователи и знатоки украинского языка могут присылать замечания и предложения до 15 сентября 2018 года на электронный адрес секретаря комиссии по вопросам правописания Ларисы Шевченко: [email protected].

Как сообщал УНН, в Институте украинского языка рассказали, нужна ли Украине латиница.