В Інституті української мови розповіли, чи потрібна Україні латиниця

“Ніякої необхідності немає. Тому що у нас є українська графіка, яка виросла на ґрунті історичної кирилиці, вона продовжує цю кирилицю, це уже йде від 10 століття у нас. Від 11 століття в нас пам’ятки цією графікою. Якщо це спроба дистанціюватися від Росії, то не треба забувати, що будь-які тісні зв’язки з Росією починаються в 17 столітті. А попередні 8 століть розвитку нашої писемності і культури? Це ми маємо викинути на смітник? Щоб тільки не бути схожими на росіян? Це примітивна оборона. А нам треба переходити давно в наступ. І стверджувати велич і красу всього українського. Зокрема, і красу української мови”, — заявив Гриценко.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав обговорити ймовірне запровадження в Україні латиниці поряд із кириличною абеткою.

Як повідомляв УНН, 20 лютого президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв затвердив зміни в указ про переведення алфавіту казахської мови з кирилиці на латиницю.