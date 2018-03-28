В Інституті української мови розповіли, чи потрібна Україні латиниця

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КИЇВ. 28 березня. УНН. У запровадження латиниці в Україні немає абсолютно ніякої необхідності. Про це УНН повідомив директор Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук Павло Гриценко.

“Ніякої необхідності немає. Тому що у нас є українська графіка, яка виросла на ґрунті історичної кирилиці, вона продовжує цю кирилицю, це уже йде від 10 століття у нас. Від 11 століття в нас пам’ятки цією графікою. Якщо це спроба дистанціюватися від Росії, то не треба забувати, що будь-які тісні зв’язки з Росією починаються в 17 столітті. А попередні 8 століть розвитку нашої писемності і культури? Це ми маємо викинути на смітник? Щоб тільки не бути схожими на росіян? Це примітивна оборона. А нам треба переходити давно в наступ. І стверджувати велич і красу всього українського. Зокрема, і красу української мови”, — заявив Гриценко.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав обговорити ймовірне запровадження в Україні латиниці поряд із кириличною абеткою.

Як повідомляв УНН, 20 лютого президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв затвердив зміни в указ про переведення алфавіту казахської мови з кирилиці на латиницю.

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