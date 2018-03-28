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В Институте украинского языка рассказали, нужна ли Украине латиница

Киев  •  УНН

 • 45033 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Во введении латиницы в Украине нет абсолютно никакой необходимости. Об этом УНН сообщил директор Института украинского языка НАН Украины, доктор филологических наук Павел Гриценко.

“Никакой необходимости нет. Потому что у нас есть украинская графика, которая выросла на почве исторической кириллицы, она продолжает эту кириллицу, это уже идет от 10 века у нас. От 11 века у нас памятники этой графикой. Если это попытка дистанцироваться от России, то не надо забывать, что любые тесные связи с Россией начинаются в 17 веке. А предыдущие 8 веков развития нашей письменности и культуры? Это мы должны выбросить на помойку? Чтобы только не быть похожими на россиян? Это примитивная оборона. А нам надо переходить давно в наступление. И утверждать величие и красоту всего украинского. В частности, и красоту украинского языка”, — заявил Гриценко.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин призвал обсудить возможное введение в Украине латинице рядом с кириллическим алфавитом.

Как сообщал УНН, 20 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил изменения в указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу.

Украинские Национальные Новости

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