В Украине открылись образовательные центры для выпускников из ВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Сегодня, 3 июня, по всей Украине начали работу образовательные центры (ОЦ) "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". С их помощью жители временно оккупированных территорий могут вступить в украинские вузы и профтехи по упрощенной процедуре - без ВНО, украинского паспорта и аттестата. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает УНН.
Центры "Крым-Украина" открылись на базе 35 учреждений высшего образования в 8 регионах: - Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и городе Киеве.
Центры "Донбасс-Украина" действуют на базе более 40 вузов - перемещенных из зоны ООС или тех, которые расположены на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей. Это города, Бахмут, Винница, Днепр, Краматорск, Кременная, Кривой Рог, Константиновка, Покровск, Лиман, Лисичанск, Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Славянск, Торецкое.
В МОН отметили, что для упрощенного вступления нужно:
- обратиться в образовательный центр;
- подать заявление и заполнить образовательную декларацию;
- сдать 3 вступительных экзамена - украинский язык, историю Украины и профильный предмет (или творческий конкурс);
- получить в школе, закрепленной за ОЦ, временную справку, которую в течение трех месяцев необходимо заменить на документ об образовании государственного образца.
Напомним, сегодня вступает в силу новая редакция "Украинского правописания".