В Украине составили 153 админпротокола за нарушение режима самоизоляции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. За нарушение правил карантина на территории Украины составлено 3566 административных протоколов, из них 153 за нарушение режима самоизоляции. По результатам рассмотрения судами наложены штрафы на общую сумму более 272 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.
"Полицейские проводят профилактические беседы, составляют административные материалы по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение правил карантина людей. Таких по состоянию на 3 апреля составлено 3566. Также начато 44 уголовных производства по фактам, связанным с нарушениями карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.
Так, особое внимание уделяют лицам, которые обязаны находиться на самоизоляции. Это касается тех граждан, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с больными COVID-19. Полицейские общаются с ними по телефону, разъясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции, а также проводят выборочные проверки, наведываясь к ним домой.
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"За нарушение режима самоизоляции полицейские составили 153 админпротокола: в Киеве - 64, Винницкой области - 18, Черновицкой - 17, Ивано-Франковской - 11, Полтавской - 8, Волынской - 5, Закарпатской - 5, Сумской - 4, Херсонской - 4, Хмельницкой - 4, Харьковской - 3, Киевской - 2, Кировоградской - 2, Николаевской - 1, Одесской - 1, Тернопольской - 1", - сообщили в Нацполиции.
Сообщается, что по состоянию на 3 апреля полиция круглосуточно охраняет 65 заведений лечения и обсервации граждан. А также правоохранители совместно с медиками несут службу на 229 карантинных постах.
Всего к обеспечению мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности привлечено почти 23 тысячи правоохранителей.
Напомним, что Шмыгаль рассказал, когда и как будет происходить ослабление карантинных мероприятий в Украине.