В Украине составили 153 админпротокола за нарушение режима самоизоляции

КИЕВ. 3 апреля. УНН. За нарушение правил карантина на территории Украины составлено 3566 административных протоколов, из них 153 за нарушение режима самоизоляции. По результатам рассмотрения судами наложены штрафы на общую сумму более 272 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.