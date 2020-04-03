В Україні склали 153 адмінпротоколи за порушення режиму самоізоляції

КИЇВ. 3 квітня. УНН. За порушення правил карантину на території України складено 3566 адміністративних протоколів, з них 153 за порушення режиму самоізоляції. За результатами розгляду судами накладено штрафи на загальну суму понад 272 тисячі гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.