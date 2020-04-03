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В Україні склали 153 адмінпротоколи за порушення режиму самоізоляції

В Україні склали 153 адмінпротоколи за порушення режиму самоізоляції

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. За порушення правил карантину на території України складено 3566 адміністративних протоколів, з них 153 за порушення режиму самоізоляції. За результатами розгляду судами накладено штрафи на загальну суму понад 272 тисячі гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

"Поліцейські проводять профілактичні бесіди, складають адміністративні матеріали за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення – Порушення правил щодо карантину людей. Таких станом на 3 квітня складено 3566. Також розпочато 44 кримінальних проваджень за фактами, пов’язаними з порушеннями карантинних заходів", - йдеться у повідомленні.

Так, окрему увагу приділяють особам, котрі зобов’язані перебувати на самоізоляції. Це стосується тих громадян, котрі нещодавно повернулися із-за кордону чи контактували із хворими на COVID-19. Поліцейські спілкуються з ними телефоном, роз’яснюють необхідність дотримання режиму самоізоляції, а також проводять вибіркові перевірки, навідуючись до них додому.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція у Києві склала вже 466 протоколів на порушників карантину – Кличко

"За порушення режиму самоізоляції поліцейські склали 153 адмінпротоколи: у Києві – 64, Вінницькій області – 18, Чернівецькій – 17, Івано-Франківській – 11, Полтавській – 8, Волинській – 5, Закарпатській – 5, Сумській – 4, Херсонській – 4, Хмельницькій – 4, Харківській – 3, Київській – 2, Кіровоградській – 2, Миколаївській – 1, Одеській – 1, Тернопільській – 1", - повідомили у Нацполіції.

Повідомляється, що станом на 3 квітня поліція цілодобово охороняє 65 закладів лікування та обсервації громадян. А також правоохоронці спільно із медиками несуть службу на 229 карантинних постах.

Загалом до забезпечення заходів із запобігання поширенню коронавірусної інфекції та охорони публічної безпеки залучено майже 23 тисячі правоохоронців.

Нагадаємо, що Шмигаль розповів, коли і як відбуватиметься послаблення карантинних заходів в Україні.

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