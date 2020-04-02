Поліція у Києві склала вже 466 протоколів на порушників карантину – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. На сьогодні столична поліція склала вже 466 протоколів на порушників обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу, щонайменше 60 з них — порушення режиму обсервації. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Не зважаючи на постійні заклики до мешканців міста та підприємців дотримуватись обмежувальних закладів, багато тих, хто нехтує правилами. Буквально вчора поліція склала протокол на підприємця, який не припинив роботу кафе, куди продовжували приходити люди. На сьогодні поліція склала вже 466 протоколів на порушників. З них тільки на порушення режиму обсервації за два дні склали понад 60 адмінпротоколів”, — сказав Кличко.
З його слів, на п’ятьох осіб вже накладено стягнення у розмірі по 17 тисяч грн, інші протоколи зараз на розгляді судів.
Як повідомляв УНН, у Києві зареєстровано вже 161 випадок COVID-19, одна людина померла.