У Києві зареєстровано вже 161 випадок COVID-19, одна людина померла
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Станом на ранок, у столиці лабораторно підтверджено 161 випадок захворювання на COVID-19. За добу було зареєстровано 29 нових випадків. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу у Києві зареєстровано, на жаль, ще 29 нових випадків. Кількість киян з підтвердженим діагнозом на коронавірус – 161 людина. На жаль, один випадок – летальний. З лабораторно підтверджених випадків, що ми отримали від Київського лабораторного центру МОЗ України, 19 чоловіків від 22 до 70 років. 70-річна людина, на жаль, померла. Також захворіли 10 жінок віком від 36 до 62 років", - сказав мер міста.
З його слів, із 29 осіб було госпіталізовано 18 паціентів. З них 4 - в клінічну лікарню №5, дев’ятеро – в лікарню №7, ще трьох – в Олександрівську лікарню та двох – до лікарні №3.
"Одинадцять киян, які захворіли, лікуються дома на самоізоляції", - додав Кличко.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано вже 804 випадки COVID-19.