В Киеве зарегистрировано уже 161 случай COVID-19, один человек умер

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84389 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100212 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102395 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101672 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109689 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98399 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104457 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106418 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131380 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве зарегистрировано уже 161 случай COVID-19, один человек умер

В Киеве зарегистрировано уже 161 случай COVID-19, один человек умер

Киев  •  УНН

 • 13304 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. По состоянию на утро, в столице лабораторно подтверждено 161 случай заболевания COVID-19. За сутки было зарегистрировано 29 новых случаев. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки в Киеве зарегистрировано, к сожалению, еще 29 новых случаев. Количество киевлян с подтвержденным диагнозом коронавируса - 161 человек. К сожалению, один случай - летальный. С лабораторно подтвержденных случаев, которые мы получили от Киевского лабораторного центра МОЗ Украины, 19 мужчин от 22 до 70 лет. 70-летний человек, к сожалению, умер. Также заболели 10 женщин в возрасте от 36 до 62 лет", - сказал мэр города.

По его словам, из 29 человек были госпитализированы - 18 пациентов. Из них 4 - в клиническую больницу №5, девять - в больницу №7, еще троих - в Александровскую больницу и двух - в больницу №3.

"Одиннадцать киевлян, которые заболели, лечатся дома на самоизоляции", - добавил Кличко.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано уже 804 случая COVID-19.

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