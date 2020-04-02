В Киеве зарегистрировано уже 161 случай COVID-19, один человек умер
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. По состоянию на утро, в столице лабораторно подтверждено 161 случай заболевания COVID-19. За сутки было зарегистрировано 29 новых случаев. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в Киеве зарегистрировано, к сожалению, еще 29 новых случаев. Количество киевлян с подтвержденным диагнозом коронавируса - 161 человек. К сожалению, один случай - летальный. С лабораторно подтвержденных случаев, которые мы получили от Киевского лабораторного центра МОЗ Украины, 19 мужчин от 22 до 70 лет. 70-летний человек, к сожалению, умер. Также заболели 10 женщин в возрасте от 36 до 62 лет", - сказал мэр города.
По его словам, из 29 человек были госпитализированы - 18 пациентов. Из них 4 - в клиническую больницу №5, девять - в больницу №7, еще троих - в Александровскую больницу и двух - в больницу №3.
"Одиннадцать киевлян, которые заболели, лечатся дома на самоизоляции", - добавил Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано уже 804 случая COVID-19.