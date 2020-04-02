Полиция в Киеве составила уже 466 протоколов на нарушителей карантина - Кличко

КИЕВ. 2 апреля. УНН. На сегодня столичная полиция составила уже 466 протоколов на нарушителей ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, как минимум 60 из них — нарушение режима обсервации. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.