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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76026 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 89637 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Полиция в Киеве составила уже 466 протоколов на нарушителей карантина - Кличко

Полиция в Киеве составила уже 466 протоколов на нарушителей карантина - Кличко

Киев  •  УНН

 • 8511 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. На сегодня столичная полиция составила уже 466 протоколов на нарушителей ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, как минимум 60 из них — нарушение режима обсервации. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

“Несмотря на постоянные призывы к жителям города и предпринимателям соблюдать ограничительных заведений, многие из тех, кто пренебрегает правилами. Буквально вчера полиция составила протокол на предпринимателя, который не прекратил работу кафе, куда продолжали приходить люди. Сегодня полиция составила уже 466 протоколов на нарушителей. Из них только на нарушения режима обсервации за два дня составили более 60 админпротоколов”, — сказал Кличко.

По его словам, на пять человек уже наложено взыскание в размере по 17 тысяч грн, другие протоколы сейчас на рассмотрении судов.

Как сообщал УНН, в Киеве зарегистрировано уже 161 случай COVID-19, один человек умер.

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