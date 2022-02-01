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15 марта, 19:03 • 105909 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141373 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122222 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115826 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104194 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101166 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91774 просмотра

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В Украине одобрили кандидата на пост посла США - CBS News

В Украине одобрили кандидата на пост посла США - CBS News

Киев • УНН

 • 20716 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Украине одобрили кандидата на пост посла США. Американская сторона предложила на должность Бриджит Бринк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Сейчас Бринк является послом в Словакии. Эту должность она занимает с 2019 года. Ранее Бринк работала в Совете национальной безопасности США.

Сейчас Украина готовит официальные документы для Госдепартамента, как только они будут получены, администрация Байдена должна уведомить об этом Конгресс. Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил кандидатуру Бринк с украинскими официальными лицами в этом месяце во время своего визита в Киев.

Дополнение

С мая 2019 года пост главы посольства США в Киеве остается вакантной, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украину в 2016 году еще при каденции 44-го президента США Барака Обамы. В мае 2019 года она покинула пост по личному требованию тогдашнего главы государства Дональда Трампа, он обвинил ее в нелояльности.

Напомним

Ранее сообщалось, что Байден избрал нового посла в Украине.

Украинские Национальные Новости

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