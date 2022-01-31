Байден обрав нового посла в Україні, але чекає на схвалення від Києва - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент США Джо Байден близький до публічного призначення свого посла в Україні, але його адміністрація все ще чекає на офіційне схвалення від українського уряду, стало відомо CNN, інформує УНН.
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За словами джерела CNN, Байден обрав Бріджіт Брінк, нинішнього посла США у Словаччині, але офіційно ще не висунув її, бо український уряд не дав згоди.
Отримання схвалення від іноземного уряду є частиною стандартного процесу вибору послів і може зайняти від кількох днів до тижнів. Джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського, повідомило CNN у понеділок, що український уряд все ще узгоджує призначення Брінк.
Держсекретар Ентоні Блінкен нещодавно повідомляв, що "дуже скоро" буде оголошено посла США в Україні.
Наразі тимчасовий повірений у справах Крістіна Квін залишається у посольстві в Україні.
Додамо
США не мали постійного посла в країні з часів Марі Йованович.
Минулого тижня Держдепартамент розпорядився, щоб сім'ї дипломатів у посольстві США в Києві залишили країну на тлі загострення напруженості у відносинах із Росією, і дозволив другорядним співробітникам покинути країну добровільно.
Проте переважна більшість працівників вирішила залишитися, повідомили джерела CNN минулого тижня.